用心努力建築的人，即使低調，也能閃耀；默默耕耘，也是風雲；佳榮泰集團，一路走來，用踏實建設，以幸福為果，感謝各界都看得到，也願意好評相見。

得獎是榮耀也是驕傲，但佳榮泰集團絕不自傲，因為好還要更好；每個人的一票，是鼓勵也是肯定，更是對佳榮泰集團的期許。佳榮泰集團就是以「幸福建築者」的自居精神，來滿足客戶對「家」的期待與需求。謝謝大家這次的熱烈相挺與支持，更感動的是好的格局規劃與建築設計可以得到大家的認同。

佳榮泰集團位於五股水碓重劃的「新花開」建案是我們重要的一步；回到居住者本質為消費者打造一個「安全、舒適、溫暖的家」是佳榮泰集團的核心建築理念，當作品一座座為許多家庭見證幸福時，身為建設的我們應該負起更高的使命和責任，為每一份幸福撐起最穩固的基底，您的期待是我們繼續勇往直前的動力！（佳榮泰建設總經理楊千毅）