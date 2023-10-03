復華投信官網配息公告顯示，00929第四次除息日為10月24日，投資人若想參與該次配息，最晚須10月23日前持有或買進，並於11月17日領息。此外，為提供ETF投資人更輕鬆變更ETF收益分配帳號的管道，復華投信表示，即日起開放投資人郵寄辦理ETF配息帳號變更申請，詳情詳見官網ETF公告事項。

00929目前規模約839億元(復華投信官網截至2023/10/2)、受益人數達38.6萬人(集保結算所截至2023/9/28)，也進一步吸引定期存股的小額投資人青睞，根據證交所ETF定期定額交易戶數統計，00929在8月首次進榜就攻佔第11名。復華投信指出，為提供更多元管道布局，近期預計再新增台銀證券，加計元富、永豐金、玉山、中信、合庫、兆豐、國泰、統一、凱基、富邦、華南永昌、第一金、新光及群益金鼎等，共計有15家券商可進行00929定期定額布局。

00929股價9月中因大盤震盪，自高點回落修正，不過主要持股表現相對穩健，9月仍收紅。00929 9月上漲約3%，優於加權報酬指數的-1.48%；在追蹤誤差表現上，9月以來-0.04%，也是最貼近追蹤指數的主要台股高股息ETF。