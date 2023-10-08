台北市路面塌陷頻傳，為避免再次發生，台北市長蔣萬安下令，建商施工前，先以透地雷達檢測附近地下狀況，若有掏空情形，由北市府修復後，建商才能施工。並由都發局與4大公會溝通，將於1個月內研議。

依「台北市建築物施工中維護公共設施管理要點」第三點規定，承造人應於施工前調查基地四周20公尺範圍內各項公共設施之現況。第五點規定，公共設施管理機關應於施工期間列管現況實測資料，並派員巡查承造人對該管公共設施之維護狀況，查獲有因施工損壞時，都發局應通知承造人限期改善。

新工處長林昆虎指出，北市近期多起天坑事件，肇因為建商施工不慎，建商雖針對路面破損維護，但對於地底下狀況並不清楚。因此目前研議修法管理要點，建商須於施工前以透地雷達檢測周圍路面，若路面底下有掏空情形，由市府修復後，建商才可以施工，施工完成後也會再進行透地雷達檢測。

他說，蔣萬安已裁示都發局，與4大公會溝通，1個月內研議，修訂管理要點。

此外，建管處則祭出建築工地巡檢機制精進方案，於每年4、7、10月和隔年1月份，分4季按季要求北市施工中建築工地落實自主檢查，並不定期實施工地總檢查加強督導。

而地下開挖工程建案自9月起，建管處則每月委託4大公會逐案檢查措施，以加強監督建築工地。不符檢查項目者，要求工地暫時停止施工釐清改善，待原檢查公會複查合格後，才能繼續施工。