為形塑商圈亮點特色，活絡商圈發展，台北市商業處輔導台北市西門徒步區街區發展促進會舉辦「2023西門商圈『友善享樂祭』第十屆Cosplay決戰西門町」，決賽活動於今(14)日熱鬧展開，最終最終個人組由Coser「慕容鳽八」以作品「霹靂布袋戲」奪得金賞獎，而團體組則由「大木博士沒有比雕」團隊扮演作品「寶可夢」奪魁。

台北市長蔣萬安也親赴現場出席活動，他致詞時表示，西門町緣起於日治時期，歷史文化底蘊深厚，近年來西門町商圈集結了大量流行文化，吸引年輕族群聚集，更是國內外旅客必訪景點之一。

他提到，西門町有全台唯一的刺青街、街頭塗鴉、街舞等各種時尚潮流的活動，疫情之後許多國際觀光客都指名要來西門町，北市府非常希望能將更多活動規模擴大，成為在地特色，成為台北市在國際上的名片，吸引更多國際觀光客帶動整體商圈經濟發展。

台北市商業處表示，市府為活絡本市商圈發展，自2013年起持續投入資源，輔導西門町商圈結合在地特色與Cosplay動漫文化，舉辦年度Cosplay大賽，已成為動漫業界的指標性活動，塑造西門町「潮」形象，成為商圈成功發展行銷典範。

商業處指出，今年活動邁入第十屆，現場除了本屆參賽者外，更號召COSPLAY 9大社團以最專業的裝扮一同參與遊行，為今年活動拉開序幕；此外，本次更特別邀請2023香港手作文化動漫祭得獎者「Cavin Lam」、「戈戈」、「塵翼」、「貴族 X 公子」、「Naegi Hon」為決賽活動開場表演，讓「友善享樂祭-COSPLAY決戰西門町」活動邁入國際視野。

本屆Cosplay大賽總獎金高達12萬元，經過激烈的競賽，最終個人組由Coser「慕容鳽八」以作品「霹靂布袋戲」奪得金賞獎，獲得1萬5千元獎金，而團體組則由「大木博士沒有比雕」團隊扮演作品「寶可夢」奪魁，獲得3萬元獎金。