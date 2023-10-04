大陸央視新聞用戶4日報導，山西省忻州市五台縣相關部門指出，五台縣豆村鎮興坪村一處玉米加工作坊，昨晚發生7人意外窒息死亡事件，初步判斷為一氧化碳中毒造成。

經公安機關初步調查，當晚7時左右，陝某某進入宏源加工廠烘乾設備進料坑並失聯，隨後6人進入該坑道施救，也先後中毒。接警後，當晚8時許，消防救援部門將7人救出，並送至縣第一人民醫院搶救，經搶救無效死亡。

據瞭解，該起窒息死亡事件係意外事件，死因符合缺氧導致窒息特徵。進料坑內一氧化碳氣體係往年停產後因加熱設施管線與進料裝置互通倒灌形成。

據瞭解，五台縣豆村鎮宏源加工廠成立於2018年4月12日，位於豆村鎮興坪村，屬個體工商戶，經營範圍為小雜糧、玉米加工，主要從事玉米脫粒經烘乾後銷售。該工廠今年一直處於停產狀態。

此前報導顯示，據山西省忻州市委宣傳部消息，2023年10月3日，山西省忻州市五台縣豆村鎮興坪村發生一起玉米加工作坊意外窒息事件，造成7人遇難。目前，救援已經結束，原因正在調查中。