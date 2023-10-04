AM事業9月合併營收14.92億元，年成長14％，前3季累計合併營收126.06億元，年成長11％，單月及累計也都是歷年同期新高，為今年成長動能來源。
OEM事業逐步回溫，9月合併營收6.64億元，年成長12％，是6年以來同期新高；前3季累計合併營收46.98億元，年成長1％，為5年新高。
東陽短期營運淡季不淡，且有匯率友善助攻，法人估計第3季獲利可期。而中長期持續受惠北美AM副廠的滲透率提高趨勢，加上大陸轉投資事業改善，預期業績穩健增長，今年獲利挑戰半個資本額。
東陽(1319)9月營收21.56億元，年成長13％，第3季營收61.54億元，單月、單季均為歷年同期新高，表現淡季不淡；前3季累計合併營收173.04億元，年成長8％，為5年來同期最高。
AM事業9月合併營收14.92億元，年成長14％，前3季累計合併營收126.06億元，年成長11％，單月及累計也都是歷年同期新高，為今年成長動能來源。
OEM事業逐步回溫，9月合併營收6.64億元，年成長12％，是6年以來同期新高；前3季累計合併營收46.98億元，年成長1％，為5年新高。
東陽短期營運淡季不淡，且有匯率友善助攻，法人估計第3季獲利可期。而中長期持續受惠北美AM副廠的滲透率提高趨勢，加上大陸轉投資事業改善，預期業績穩健增長，今年獲利挑戰半個資本額。
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