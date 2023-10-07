臻鼎-KY表示，目前手機客戶狀況不錯，預期10月、11月營收有望續揚，第4季可望是全年營收高峰。
臻鼎-KY表示，第3季營收維持傳統旺季表現，四大產品應用營收同步季增。在客戶新品備貨挹注下，第3季行動通訊與電腦消費季增超過八成，同時IC載板及汽車/基地台/伺服器營收亦雙位數季增。
臻鼎-KY前3季合併營收為970.02億元，年減18.11%，臻鼎-KY表示，目前整體產能利用率維持高檔，預期10月、11月營收有望續揚，第4季可望是全年營收高峰，下半年公司營運將溫和復甦，符合先前預期。
PCB大廠臻鼎-KY(臻鼎科技控股公司)(4958)9月合併營收為178.26億元，月增29.31%，年減12.07%，為2022年10月以來單月新高，累計第3季合併營收達419.19億元，季增78.1%，年減16.17%。
臻鼎-KY表示，目前手機客戶狀況不錯，預期10月、11月營收有望續揚，第4季可望是全年營收高峰。
臻鼎-KY表示，第3季營收維持傳統旺季表現，四大產品應用營收同步季增。在客戶新品備貨挹注下，第3季行動通訊與電腦消費季增超過八成，同時IC載板及汽車/基地台/伺服器營收亦雙位數季增。
臻鼎-KY前3季合併營收為970.02億元，年減18.11%，臻鼎-KY表示，目前整體產能利用率維持高檔，預期10月、11月營收有望續揚，第4季可望是全年營收高峰，下半年公司營運將溫和復甦，符合先前預期。
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