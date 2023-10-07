臻鼎-KY表示，目前手機客戶狀況不錯，預期10月、11月營收有望續揚，第4季可望是全年營收高峰。

臻鼎-KY表示，第3季營收維持傳統旺季表現，四大產品應用營收同步季增。在客戶新品備貨挹注下，第3季行動通訊與電腦消費季增超過八成，同時IC載板及汽車/基地台/伺服器營收亦雙位數季增。

臻鼎-KY前3季合併營收為970.02億元，年減18.11%，臻鼎-KY表示，目前整體產能利用率維持高檔，預期10月、11月營收有望續揚，第4季可望是全年營收高峰，下半年公司營運將溫和復甦，符合先前預期。