宇隆第3季來自汽車、醫療類客戶的營收比重分別為76.89％、8.79％，且分別較第2季成長20.68％及減少2.88％，其中，汽車類客戶主要是包括博世(BOSCH)、BorgWarner、聯合汽車電子等的汽車零組件出貨增加。

台中新廠預計2024年第1季啟用，希望更多元化，四大產品都有設新產線，是原本廠區的3倍大，醫療主要針對手術器械的客戶，也建設無塵室並取得ISO 13485醫療品質管理系統認證，以符合醫療客戶需求。整個台中新廠建置的型態符合少量多樣，彈性比較高，大量生產主要還是在大陸兩個廠區。

此外，宇隆也切入氫燃料產品，配合博世（Bosch）、日本電裝（Denso）等兩大汽車客戶切入氫燃料電池電動車、氫燃料電池商用貨卡零件。目前已經有一個產品由浙江廠生產，應用在大陸地區；今年度也接獲歐洲地區氫燃料電池產品的開發，兩個廠協同開發提供量品給客戶，未來東莞會負責出口，浙江負責內銷。目前比重低於1％，法人看好中長期的發展。