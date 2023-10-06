此外，大恭9月營收1.04億元，月增7.22％，年成長13.74％；國化9月營收0.41億元，年增9.74％。

永光表示，9月色料化學品年增7％，特用化學品年增6％，電子化學品年增2％，碳粉、醫藥化學品業績則年減14％、19％。電化事業下半年需求有回升趨勢，將以車用IC及摺疊手機為耕耘重點。

永光受制通澎干擾，全球需求復甦趨緩，前三季營收5.18億元，年減15.04％。其中，醫藥化學品年增2％，色料化學品年減14％，特用化學品年減21％，電子化學品年減10％，碳粉也年衰退15％。

永光車載用黃光化學品與特用化學品，包括半導體封裝製程用CA光阻、正負型PSPI光阻、去光阻液；另還佈局碳化矽（SiC）研磨液、半導體前段、後段光阻劑、光阻剝離劑。伴隨市況需求回溫，8月營收月增7.62％，自結營業淨利年增33.67％，稅前淨利年成長147％。

國化除專注本業，並將活化資產及強化轉投資管理經營。其中，活化資產部分，高雄廠舊址土地約5,034.79坪，隨高雄市政府推動「橋頭科學園區」、「亞洲新灣區」建設及「205兵工廠」之遷移計畫，已成為5G AIot新創園區的核心地段。