台塑9月合併營收165.88億元，月衰退5.2%、年衰退9.2%。台塑表示，9月營收相較8月減少，主要是因銷售量差減少所致，配合液鹼及AE客戶船期安排，9月部分訂單延至10月交運，因此，2023年9月液鹼及AE銷售量，合計比8月減少4.1萬噸。再者，因矽料成本上漲，太陽能組件廠開工率下降，EVA買氣降溫，加上原料乙烯價格大漲，PE外銷售價不敷變動成本降產，因此，2023年9月EVA及PE銷售量，合計比8月減少2.9萬噸。

南亞9月合併營收221.4億元，月衰退6.2%、年衰退18.3%。南亞表示，9月營收減少主要是化工產品配合定檢減少出貨量所致。由於國際原油、原料價格上漲，推升各項產品售價，且近來2EH供應偏緊、環氧樹脂需求增強，再加上銅箔基板、銅箔、ABF載板受到電動車、伺服器、新上市手機題材帶動，使南亞營運略有增溫；然而化工產品因部分產線定檢、保養，調減出貨量，使得整體營收減少。

台化9月合併營收309.95億元，月成長6.6%、年成長0.6%。台化表示，9月營收增加，主要是因ARO-1廠8月定檢後復車，PX、OX產銷量提升及萃餘油回售台塑化增加，合計影響12.1億元；PIA部分大陸客戶改由台灣供應，及SM自用減少增加外售，影響3.7億元。

台塑化9月合併營業額703.76億元，月成長2.2%、年成長0.9%。9月原油煉製量14,720千桶，比8月原油煉製量14,936千桶減少216千桶，加上受部分外銷油品船期影響，產品總銷售量15,755千桶，比8月減少1,355千桶。售價方面，9月產品平均售價比8月增加6.3美元/桶，主要係杜拜原油比8月上漲6.8美元/桶。另外，台塑化9月烯烴事業營業額8月增加7.9%。