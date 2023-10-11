力士9月營收7000萬元，月增加5.91%、年減少0.13%；累計前9月為5.27億元、年減少40.1%。

力士指出，AI需求帶動主要客戶廣達、光寶科對力士拉貨動能，加上力士ETG、RTG新技術獲客戶肯定，擴大使用範疇，並將導入未來新機種，帶動力士營運向上走揚。力士與客戶維持長期且穩定合作關係，從EMS廠到終端品牌廠，均有使用力士產品，而今年以來AI浪潮興起，帶動主要客戶廣達(2382)、緯創(3231)、光寶科(2301)等對MOSFET需求大增，而力士透過自主研發專利水平分離式閘極結構ETG技術，在不侵權情況下能與國際大廠有相同效能表現，並成為光寶科、康舒等電源供應器大廠供應鏈之一；而RTG技術則透過加百裕、新普、欣旺達等客戶，廣泛應用於電池產品，相較其他同尺寸之MOSFET，可額外增加30%的效能優勢，兩大已量產專利技術在今年前三季營收占比已來到17.61%，在與客戶攜手推廣下，占比逐步成長可期。

杰力9月營收1.56億元，月減少8.05%、年增加27.2%。累計前9月營收13億元、年減少22.7%。

杰力主要產品為NB，全球品牌NB大廠都是杰力的客戶，惟NB市場今年出貨低迷，尤其是消費型NB，多家研調機構、產業均預期整體NB出貨會相較去年減少10~15%，但2024年在換機潮動下，NB市場出貨將可望恢復成長。杰力除持續在NB上拉升商用機款比重外，也積極開發筆電週邊零組件，加上與二極體廠朋程(8255)車用產品的合作持續，拚明年進入量產，整體營運可望漸入佳境。

富鼎9月營收2.58億元，月減少8.72%、年減少10.5%。累計前9月營收21.6億元、年減少31.5%。

尼克森9月營收2.43億元，月增加2.99%、年增加32.6%。累計前9月營收18.9億元、年減少8.21%。

大中9月營收2.4億元，月增加14.3%、年增加34.5%。累計前9月營收19.7億元、年減少2.22%。