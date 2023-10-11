漢來美食2023年9月自結合併營收4.1億元，月增2.8％、年增5.69％，創同期新高、歷史第五高。使第三季合併營收11.99億元，季增7.74％、年增達15.43％，改寫歷史次高。累計前三季合併營收36.09億元、年增達38.09％，續創同期新高。

漢來美食表示，受惠中秋檔期月餅禮盒熱銷、富哥見面會等重磅活動挹注，帶動9月營收推升，今年以來月營收除2月外均創同期新高。展望後市，隨著台北漢來大飯店7日起試營運，漢來美食一口氣規畫6間餐廳及宴會廳，可望帶動營運績效躍進全新規模。

漢來美食目前在台北漢來大飯店開出全台最大無樑柱宴會廳、升級版海港「島語」自助餐廳、頂級粵菜「東方樓」、大廳酒廊、日日烘焙坊，頂級鍋物及牛排館則預計年底前開放營運。其中，宴會廳目前訂席已超過6千桌。

而「島語」自助餐廳首創「一餐檯搭一酒飲」、打造8座主題餐檯，開幕前便創下極高討論度，正式營運後亦表現不俗，創首4日下午晚均客滿的嘗鮮人潮，目前至11月底假日已訂滿，平日午、晚餐時段也僅剩少數座位。

此外，配合10月全台百貨周年慶陸續開跑，漢來美食將透過「來美食」APP放送寵愛會員的優惠活動。同時，漢來美食第四季將在北高雄巨蛋商圈開出首家街邊店「溜溜酸菜魚專賣店」，並持續多管齊下、積極展開中長期展店計畫，力求全方位擴大推廣優質餐飲服務。