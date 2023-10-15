基北北桃和桃竹竹苗通勤票上路以來，各有逾175萬和1.2萬人次設定，不但讓桃園機捷運量倍增、提前2年轉虧為盈，桃市區客運搭乘人次也成長13％。(蔡依珍攝)

基北北桃和桃竹竹苗通勤票上路以來，各有逾175萬和1.2萬人次設定，不但讓桃園機捷運量倍增、提前2年轉虧為盈，桃市區客運搭乘人次也成長13％。(蔡依珍攝)

基北北桃和桃竹竹苗通勤票上路以來，各有逾175萬和1.2萬人次設定，不但讓桃園機捷運量倍增、提前2年轉虧為盈，桃市區客運搭乘人次也成長13％，市府指出，目前使用大眾運輸約占通勤人數1成，希望透過月票和周邊配套帶動，目標2030年達到3成。

桃市府指出，交通是市長張善政最重視的事情之一，「基北北桃通勤月票」上路以來，截至10月10日共有175萬1705人次設定；10月2日上路的「桃竹竹苗通勤定期票」，目前也已有超過1萬2000人次設定，民眾使用大眾運輸成效顯著。

今年7月到9月機捷平均日運量逐月增加，而且比起去年同期運量倍增，還創下單日超過12萬人次的紀錄，使原本要2025年才能達到損益平衡的機捷，在今年7月時就轉虧為盈，預估本年度營收將有8000萬元，對桃捷未來的建設或人才招募都非常地有幫助。

桃市府也說明，通勤月票並非單一政策，還須做好其他配套措施，才能提高市民使用的意願，進一步提升桃園大眾運輸的使用率。像是因應搭乘人數增加，機捷自8月9日起將直達車班距從30分鐘縮短為15分鐘，同時桃捷也與桃機合作，進行旅客出入運量的資訊交換，可在適當的時機加開班次服務旅客。未來市府還會持續向中央爭取添購列車，以便服務更多民眾。

桃市府指出，通勤月票也帶動民眾搭乘市區客運的意願，根據統計，今年7月通勤月票上路後，首月市區客運人次288萬9839人次，較去年同期256萬8736人次成長13％，若解決公車司機不足問題，預計搭乘客運人次會再往上成長。

至於公路客運，先前曾出現因為使用人數增多，導致部分路線爆滿的情形，桃園市交通局除了協調加開班次外，從10月2日起，更新增16條國道、公路客運路線可使用通勤月票，並向交通部提出雙層巴士上國道等多項建議，以解決國道客運量能不足的問題。

桃園市府針對公車駕駛員不足的問題，提出多項改善措施，包括每月加碼補助萬元津貼、提升駕駛的勞動條件及職場環境、針對新住民及原民朋友設計培訓方案並協助取得職業駕照，以幫助客運業者順利招募更多駕駛員。

市府表示，北北桃間通勤人口約46萬人次，而桃竹竹苗間通勤人口約10萬人次，目前使用大眾運輸系統的比例約為10％，希望透過通勤月票、周邊配套措施以及未來捷運路網陸續建置完成後，能讓桃園整體使用大眾運輸系統的比例在2030年時達到30％。

市府會密切注意各項交通數據，隨時調整相關措施，希望能逐步提升桃園大眾運輸系統使用率，讓通勤族方便又省荷包。