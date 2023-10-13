金管會統計，8月32家信用卡發卡機構的總流通卡數約5767萬張，月減4.63％、年增5.99％，總有效卡數約3683萬張，月減3.76％、年增6.26％。循環信用額度約1028億元，月減2.56％、年增1.78％，簽帳金額約3537億元，月增7.97％、年增達16.43％。

對於8月總流通卡數及總有效卡數罕見月減280萬張及144萬張，銀行局副局長童政彰解釋，主因國泰世華銀有2張大卡喊停，一是Costco聯名卡於8月7日屆期，二是SOGO聯名卡於8月15日屆期，使國泰世華銀行流通卡數單月便大減達321萬張。

而8月簽帳金額改寫歷史第四高，童振彰分析，主因暑期旺季、中元普渡及繳學費等3因素，帶動百貨餐飲、量販超市、旅遊交通消費同步增加。而今年單月簽帳金額僅2個月未達3千億元，顯示民眾越來越習慣無現金交易的經濟行為，對今年簽帳金額再創高審慎樂觀。

電支業務的儲值卡方面，截至8月底總流通卡數約1.7億張，月增1.03％、年增9.66％。消費總卡數1345萬張，月增1.13％、年增達11.8％，消費總金額67.5億元，月增3.2億元或4.98％、年增達6.7億元或11.02％。

電支帳戶至8月底總使用人數約2570萬人，月增1.66％、年增達38.4％。代收實質交易金額148.5億元，月增3.77％、年增達70.69％。辦理國內外小額匯款金額129.3億元，月增1.41％、年增達12.63％，收受儲值款項金額258.9億元，月增0.86％、年增達11.35％。