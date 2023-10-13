位於前鎮區的特貿三公辦都更是亞灣2.0計畫首件簽約開發案，同時也是國營事業台電公司與市府合作招商首部曲，特貿三的三件都更案，預計於4至6年後釋出約至少10萬坪土地將提供產業辦公、研發、訓練、服務及企業營運，或者做為區域總部等使用，並與高雄軟體園區鏈結發展，擴大智慧科技產業群聚效果。12日特貿三南之南都更基地實施者智匯方舟公司，於前鎮區高雄軟體園區會議中心A棟中庭交誼廳舉辦都更事業計畫公聽會，希望聽取民眾意見作為規劃參考。

亞灣特貿三南之南12日舉辦公聽會。（圖片來源：高雄市都發局提供）

智匯方舟公司規劃投資約151億元，打造融合商辦產業職住生活與公共服務的綜合型園區，建置智匯學院、托育家園、安藤忠雄在台灣的第一座光影美術館、A級智慧辦公場域及附設零售商店等公共及商辦服務設施，也承諾將會設立5GAIoT新創天使基金7千萬元，以與市府合作扶植進駐亞灣2.0的新創事業團隊，形塑亞灣智慧資通訊科技、人工智慧及物聯網等技術研發產業生態體系。

智匯方舟公司規劃投資約151億元，打造融合商辦產業職住生活與公共服務的綜合型園區。（建築外觀模擬示意 圖片來源：高雄市都發局提供）

高雄市都發局吳文彥局長表示，亞灣2.0計畫是中央、市府與國營事業公司共同合作推動，以吸引產業研發、訓練及企業營運區域總部群聚為目標。其中特貿三是首件市府與台電合作都更招商成功案例，更是亞灣2.0的旗艦級都更計畫，兼顧產業、生活與公共服務需求，透過都更公私協力，引進產業帶來就業，吸引居住生活帶動商圈消費。

亞灣特貿三南之南未來將配置一棟 45層 176 米住宅大樓及美術館，以及一棟29層120 米商辦大樓。（立體通廊模擬示意圖片來源：高雄市都發局提供）

都發局說明，依照目前智匯方舟公司經營計畫構想，未來將配置一棟 45層 176 米住宅大樓及美術館，以及一棟29層120 米商辦大樓，結合智慧辦公、零售商辦、居住生活及公共服務的微型園區，也會捐建智匯學院及托育家園合計654坪公益設施，同時運用林蔭步道、戶外水景廣場、立體空廊步道與光影美術館串連，塑造整體優質的都市開放空間。另外，智匯方舟公司承諾於取得辦公棟使用執照後，設立5GAIoT新創天使基金7千萬元，並與市府共同成立委員會扶植新創事業發展。

運用林蔭步道、戶外水景廣場、立體空廊步道與光影美術館串連，塑造整體優質的都市開放空間。（光影美術館模擬示意 圖片來源：高雄市都發局提供）

為落實安居樂業市政目標，都發局更超前部署產業投資衍生的青年就業、弱勢族群及就業員工等安家需求，持續朝1.8萬戶社會住宅供給目標穩定推動。其中亞灣社宅基地2.3公頃，分二期推動，第一期0.9公頃已開工自建634戶，預計2027年完工；第二期1.4公頃以公辦都更招商分回社宅營運，初估約850戶，兩期合計1,484戶，以滿足產業就業之青年或家庭入住，也提供弱勢族群享有市中心便捷完善居住環境，落實市府居住正義及建立青年返鄉創業安居好所在。