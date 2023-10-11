《全軍破敵：法老》這款歷史遊戲中，踏上穿越古埃及的戰略航行。沉浸在令人驚嘆的影像、引人入勝的遊戲玩法和豐富的場景中，將玩家帶入古代文明和戰略戰爭的世界。玩家在該策略遊戲中，透過管理龐大的軍隊、參與外交並建立帝國，爭取勝利。

MAG 274UPF電競顯示器配備27英寸4K UHD高解析度和量子點技術、144Hz刷新率、1ms GTG反應時間，擁有不閃頻/減藍光保護雙眼外，滿血HDMI2.1，帶領玩家在《全軍破敵：法老》遊戲中，擁有栩栩如生的每個遊戲細節。

MEG Trident X2搭載INTEL第13代處理器、最高可升級至NVIDIA GeForce RTX 4090顯示卡，配備Silent Storm Cooling 3散熱系統、獨立氣室電源供應器、Air Baffle以及280mm一體式水冷強化冷卻效果，完勝由零組件所發起的溫度挑戰，讓玩家得以擁有毫不妥協的極致效能。搭配HMI 2.0面板，提供玩家更直覺式的操控體驗。