陽明海運（2609）今（11）日公布9月營收為122.08億元，較8月營收減少0.29億元，減幅為0.24％，較去年同期營收減少157.66億元，減幅為56.36％；累計前三季營收為1,079億元，較去年同期營收3,159.64億元，減少2,080.64億元，減幅65.85％。

陽明表示，9月貨運價量水準與8月相當。面對航運市場持續充滿不確定性，將審慎應對，並適時調整經營策略迎接市場挑戰。

近期市場受到全球油價上漲影響，通膨情況升溫，市場需求持續疲軟、製造業景氣陷入低迷，加上美債殖利率波動帶來金融市場震盪，經濟前景仍充滿挑戰。

再者，根據Alphaliner 統計，今年Q4航運市場將交付約87萬TEUS（20呎櫃）新造船；截至9月25日，全球約有3.4％貨櫃船隊（94萬TEUS）處於閒置狀態，並預測閒置船舶運力於傳統淡季（2023年Q4至2024年Q1）將逐步上升。

在航運市場供需成長預測方面，根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新預測，今年供給成長8.2％，需求成長1.4％；明年供給成長9.1％，需求成長2.2％。

依據上海航運交易所綜合指數SCFI，截至9月28日當周指數為887點，較上月下跌14％。其中，西北歐線運價為每20呎櫃運價599美元，較上月下跌22％；地中海線運價為每20呎櫃運價1,166美元，較上月下跌15％；美西線運價為每40呎櫃運價1,729美元，較上月下跌19％；美東線為每40呎櫃運價2,249美元，較上月下跌28％。