長興是亞洲最大的合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商，產品為合成樹脂、電子化學材料、特用材料；其中PCB相關電子材料有乾膜光阻劑(DF)、銅箔基板(CCL)。8月自結稅前盈餘3.5億元，月增92.97％、年增75.42％，創近15月新高。

長興表示，下游需求陸續升溫，營運已逐步脫離底部。合成樹脂、特用材料因市場預期產品價格上漲，下游客戶拉貨意願轉強；受惠大陸基礎建設需求，下半年業績將有所支撐。電子材料乾膜光阻出貨也有成長，期待PCB產業景氣復甦；載板設備真空壓膜機穩定貢獻營收獲利。

永光車載用黃光化學品與特用化學品，包括半導體封裝製程用CA光阻、正負型PSPI光阻、去光阻液；另還佈局碳化矽（SiC）研磨液、半導體前段、後段光阻劑、光阻剝離劑。伴隨市況需求回溫，8月營收月增7.62％，自結營業淨利年增33.67％，稅前淨利年成長147％；電化事業下半年需求有回升趨勢，將以車用IC及摺疊手機為耕耘重點。

東聯近年強化特化耕耘版圖，發展綠色製程及綠色材料，開發塑料回收、材料改質及生物可分解聚酯技術，碳嵌入、碳捕捉技術及能源整合，開發CO2化學品低碳工藝。今年特化產品持續進入量產階段，法人推估第三季特化出貨量可望季增一成以上；後續氣體、特化等需求應會持續成長，進一步支援大陸揚州廠推動特化轉型。