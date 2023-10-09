紐約西德州原油11月期貨價9日盤中上漲3.19％，每桶報85.46美元。倫敦布蘭特12月期油上揚2.82％，每桶報86.97美元。紐約12月期金揚升1.05％，每盎司報1,864.5美元。美元指數攀升0.44％至106.51。日圓兌美元匯率走高0.12％到149.13日圓兌1美元。
澳洲聯邦銀行（CBA）分析師發布報告指出：「目前市場風險來自於油價上漲、股市暴跌與波動性加劇，這些因素支撐美元與日圓，同時削弱『風險』貨幣。」
以巴開戰加劇中東地緣政治風險，導致全球市場為之動盪。國際油價9日一度暴漲逾5％，黃金、美元與日圓等避險資產同步走高。
紐約西德州原油11月期貨價9日盤中上漲3.19％，每桶報85.46美元。倫敦布蘭特12月期油上揚2.82％，每桶報86.97美元。紐約12月期金揚升1.05％，每盎司報1,864.5美元。美元指數攀升0.44％至106.51。日圓兌美元匯率走高0.12％到149.13日圓兌1美元。
澳洲聯邦銀行（CBA）分析師發布報告指出：「目前市場風險來自於油價上漲、股市暴跌與波動性加劇，這些因素支撐美元與日圓，同時削弱『風險』貨幣。」
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