勤誠9月合併營收為新台幣9.05億元，月增22.3%；累計前三季合併營收為新台幣65.2億元、年減17.5%。勤誠表示，目前手邊AI專案已陸續出貨放量，需求優於預期且訂單仍持續增加中，加上CPU新平台導入所帶動的換機需求已逐步浮現，預期第四季將有顯著貢獻，且整體成長力度可望持續至明年，惟國際政經情勢動盪為全球市場帶來不確定性，公司將持續密切關注客戶資本支出、需求復甦狀況、地緣政治變化等，維持下半年營收逐月、逐季往上的預期。

研調機構Digitimes Research指出，2023年所爆發的生成式AI及大語言模型相關需求，帶動大型雲端業者及品牌商加大採購AI伺服器力度，使得2023年高階AI伺服器需求與供給產生35%以上的落差，因此預期2023年高階AI伺服器出貨量約17.2萬台、2024年約39.3萬台，年增幅度達1.3倍，可見AI熱潮預期延續。勤誠表示，AI專案已陸續出貨，同時客戶的需求持續增加，整體出貨狀況優於原先預期，疊加洽談中的新案貢獻，業績成長可期，隨著AI伺服器專案供貨趨於順暢，第四季及明年出貨可望增溫。