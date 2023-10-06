金管會統計，外資9月淨匯出約32.75億美元，其中一般外資淨匯出約32.82億美元、陸資則淨匯入約0.07億美元，累計第三季淨匯出達約137.86億美元。不過，累計前三季外資仍淨匯入約105.56億美元，累計淨匯入金額為2265.72億美元。

而外資9月賣超台股達1682.48億元，創去年6月以來近15月大量，其中賣超上市股票1470.2億元，為去年9月以來近1年大量，亦賣超上櫃股212.28億元。累計前三季轉為賣超台股769.27億元，其中對上市股票轉為賣超17.82億元、賣超上櫃股票擴大至751.45億元。

證期局副局長黃厚銘分析，美國利率維持高檔，帶動美國公債殖利率急速攀升、美元指數走揚，均導致新興市場資金外流，致使外資連3月淨匯出，且擴大賣超台股力道。不過，累計前三季外資仍呈現淨匯入，顯示對台股仍有信心。

黃厚銘指出，台股截至8月底本益比逾18倍，現金殖利率達3.64％、加計股票股利為3.74％，顯示台股基本面相當良好，且殖利率居全球前段班。而今年以來台股漲幅在主要亞股中名列前茅，僅次於日本，勝過韓國、上海及新加坡等股市表現。