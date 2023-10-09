沅林營建機構董事長林炫佑(右)表示，這次推案與美學大師林馬克Mark Lintott(左)合作，將以「盛開的花」為公共藝術主軸。(業者提供)

台中市單元二重劃區占地186多公頃，緊鄰七期商業區，再加上高綠覆、低密度與低建蔽率等優勢，早期有陸府、雙橡園、精銳、寶輝等品牌建商推案競爭，近來該區單價達8字頭新高點，不僅雙橡園、精銳規畫再推案，沅林建設也攜手英國林馬克大師，將打造新案「沅林．清麒」的藝想花園。

單元二範圍包括龍富十路以北、環中路以東、市政路以南、益豐路四段以西，緊鄰七期市政特區及黎明、嶺東、公益路商圈，生活機能好加上綠地多，建商推案價屢屢創新高，以陸府近期推出的新案「陸府續森」來說，實價登錄的最高成交單價已達8字頭，創下該區域新高。

看好單元二重劃區的先天優勢，沅林營建機構也推出線上預售豪宅案「沅林．清麒」，攜手英國林馬克Mark Lintott大師，強調基地三面臨路且環繞萬坪黎新公園、黎明溝生態水岸園區，推出3房及3＋1房產品，每坪開價7字頭，進場至今吸引不少醫生、科技業主管及年輕自營商目標，目前實價揭露每坪均價達6字頭。

銷售業者指出，台中市的金融重鎮仍在七期重劃區，而單元二氛圍類似七期，且不吵雜、交通方便、鄰近完整成熟的商圈，吸引許多一線建商推案，包括雙橡園、精銳未來也規畫繼續在單元二推案。

沅林營建機構董事長林炫佑表示，品牌的前瞻精神是要把際最一流的生活美學展現出來，為此特別與美學大師林馬克Mark Lintott合作，這次在空間景觀與公共藝術以「盛開的花」為主軸，呼應傳說中的麒麟背上五彩毛紋，內容充滿反璞歸真的童心，「他的作品不走中庸之道，不拘一格的童心，總是帶給我驚喜」。