恆生科技股指數上漲2.01%，成分股漲多跌少，僅東方甄選（跌4.56%）、海爾智家（跌0.43%）收黑。舜宇光學漲12.23%，收在59.2港元，在主要科技股中表現最佳；稍早前一度飆升15%。

海通國際出具報告指出，舜宇已經度過最壞的時期，將其股票評級從「中性」調升至「優於大盤」，將其目標價從50港元大幅上修至68港元，與周二收盤價相比，看好還有近29%的上漲空間。