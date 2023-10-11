恆生科技股指數上漲2.01%，成分股漲多跌少，僅東方甄選（跌4.56%）、海爾智家（跌0.43%）收黑。舜宇光學漲12.23%，收在59.2港元，在主要科技股中表現最佳；稍早前一度飆升15%。
海通國際出具報告指出，舜宇已經度過最壞的時期，將其股票評級從「中性」調升至「優於大盤」，將其目標價從50港元大幅上修至68港元，與周二收盤價相比，看好還有近29%的上漲空間。
聯準會官員接連釋出鴿派訊息帶動美股收高，以及投資人看好北京當局將推出強力的振興經濟措施，周三香港恆生指數上漲1.55%，收在17939點。國企股(H股)漲1.33%，為6132.87點。
恆生科技股指數上漲2.01%，成分股漲多跌少，僅東方甄選（跌4.56%）、海爾智家（跌0.43%）收黑。舜宇光學漲12.23%，收在59.2港元，在主要科技股中表現最佳；稍早前一度飆升15%。
海通國際出具報告指出，舜宇已經度過最壞的時期，將其股票評級從「中性」調升至「優於大盤」，將其目標價從50港元大幅上修至68港元，與周二收盤價相比，看好還有近29%的上漲空間。
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