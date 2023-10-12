根據中國國防部，9日至10日，中印已舉行第20輪軍長級會談，同意透過軍事和外交管道保持溝通對話，盡快解決兩國邊界剩餘問題。在這次會談舉行之前，中國發布的新版地圖曾讓印度抗議。

中國國防部發布官方微信消息，10月9日至10日，中印兩軍在莫爾多（Murdo）－楚舒勒（Chushul）會晤點印方一側舉行第20輪軍長級會談。今年以來，中印已經舉行3輪軍長級會談，分別在4月、8月和10月。

中國國防部表示，中印雙方就盡早以均可接受的方式解決中印邊界西段剩餘問題進行了積極、深入和建設性溝通，雙方「坦誠、開放、前瞻性地」交換了意見，同意透過軍事和外交管道保持溝通對話，盡快解決剩餘問題。在此期間，雙方同意維護中印邊境和平安寧。

中印此前有多輪談判都無進展。在這次軍長級會談舉行之前，中國又在8月28日發布新版地圖，其中將中印存在領土爭議的阿魯納查省（Arunachal Pradesh）和阿克賽慶（Aksaichin Plateau）高原地區納入中國疆域中，隔天印度外交部提出強烈抗議。

隨後印度在9月4日啟動大型軍事演習，演習地點包括爭議未解的中印邊境地區。中國國家主席習近平則缺席9月9日在印度新德里舉行的20國集團（G20）峰會。（編輯：張淑伶/曹宇帆）1121012