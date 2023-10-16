簡直玩命！年輕人為吸引目光或是拍攝短片爭取點閱，不時在道路上做出怪異危險行為，不只害己，更可能會害到他人。有網友近日在YouTube頻道《WoWtchout -地圖型行車影像》上傳一部影片，一名年輕男子，在機車後座上直接「反坐」，看起來險象環生，也引起其他民眾側目，原PO表示，「我會請政府幫你把相片洗出來做紀念。」

從影片中可看出，拍攝者前方機車後座的黑衣男，硬是要挑戰警察底線，直接在後座反坐，一手抓著機車後座把手，一手還爬著攝影機記錄拍攝，造成機車也左右晃動，危險的舉動讓後方的駕駛及騎士捏出一把冷汗。

原PO氣得表示，「我會請政府幫你把相片洗出來做紀念，讓你可以PO限動，你這樣真的太帥了啦，我都不敢欸女生看到一定愛死了。」

但這種危險行為卻讓網友紛紛搖頭，也在影片下方留言表示「這叫做猴子警報器，如果後面有人逼車，牠會吱吱吱的警告駕駛」、「應該要拖在地上比較好玩」、「我佩服他，這恥力要夠高才做得出來」、「這小子很懂得在到處都是監視鏡頭的世界中表現自我」、「我怎麼記得道路交通安全法只有說不能側坐」。