台中騎士「右手騎車左手拎行李箱」穿越車陣，警方開罰了！

台中市1民眾9月7日晚上6點多駕車行經台中市漢口路時，無意間發現1騎士右手騎機車、左手拎行李箱，頂著雨穿梭車陣，直稱為這位騎士捏把冷汗，PO文一出立即引來網友回應「高手在民間」；對此警方嚴正回應，該騎士明顯違反道路交通管理處罰條例，依法可處以新台幣3百元以上6百元以下罰鍰。

有民眾駕車載小孩行經台中市北區漢口路段，看到1名騎士左手拎著行李箱停等紅燈，綠燈亮起也一路拎著行李箱行駛，且轉彎時還不忘打方向燈，民眾將影像PO文，立即引發討論，有人說「高手在民間」，也有人表示，可能是要去維修行李箱。

對此，台中市警二分局立人派出所副所長吳勝川指出，依規定，機車附載物品，高度不得超過駕駛人肩部，寬度不得超過把手外緣10公分，長度自座位後部起不得向前超伸，伸出車尾部分，自後輪軸起不得超過半公尺，該名騎士駕駛行為明顯違反道路交通管理處罰條例第31條第5項，依法可處以新台幣3百元以上6百元以下罰鍰。

警方也呼籲，機車附載物品應確實遵守規定，不可便宜行事，貪圖一時方便，一不小心就會發生自摔意外，還可能波及無辜，影響其他用路人安全，不可不慎。