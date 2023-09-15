桃園市政府警察局大園分局昨下午結合環保局在大園區中正西路上實施聯合稽查，2小時內即攔查近30輛汽、機車，其中有1輛汽車及9輛機車改裝排氣管且噪音超標，經環保局檢測後開罰並責令改正及複驗，警方強調，取締不法絕不手軟。

大園警分局表示，大園市區人口眾多、車輛往來頻繁，改裝車進入市區後發出的噪音，嚴重影響社區安寧，引起居民反感，為解決問題，警方結合環保局於14日下午實施聯合稽查，由員警在市區內巡邏攔查改裝噪音車並帶回檢測，短短2小時即攔查近30輛汽、機車，環保局也針對噪音超標的汽、機車，依《噪音管制法》第11、26條裁罰，希望藉由強力執法的手段遏止改裝歪風，呼籲民眾不要以身試法。

此外，大園、觀音地區台15線、台61線、台66線及大潭電廠附近道路，因深夜車少且路寬又直，常吸引改裝車輛聚集，產生的噪音讓附近居民不堪其擾，大園警方為此也於每周六、日深夜至清晨時段執行防制危險駕車勤務，於各主要路口設置攔檢點並加強線上巡邏，以防止改裝車聚集從事危險駕車行為，維護環境安寧。