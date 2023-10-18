犯保新法施行後，法務部保護司及財團法人「犯罪被害人保護協會」積極推動「柔性司法」保護工作。犯保協會高雄分會主任吳瓊華18日說，上月發生於高雄的惡鄰殘殺夫婦命案，留下2名幼子，處境令人鼻酸，犯保協會已出具保證書代替保證金，向法院聲請對凶嫌假扣押獲准，目前該案有8人申請犯保補償金，由於凶案現場血跡斑斑，犯保協會特別雇請葬儀公司到現場進行居家清潔修繕服務。

法務部保護司副司長林秀敏則就屏東明揚工廠大火案件為例，表示犯保屏東分會在平時已就「重大災難性被害案件」進行多次分組演練與沙盤推演，因此大火當天第一時間獲悉後，隨即動員人員及保護志工前往醫院、陪同傾聽家屬的需求，提供情緒支持、並告知權益資訊。

犯保協會高雄分會主任吳瓊華（陳志賢攝）

犯保協會執行長陳建穎說，犯保法修法後，犯保協會預計服務人次將激增至32萬667人次，增加率高達2.2倍，為了順利推動新法規定的各項保護服務工作，估算全國須增184名專任人力。針對未來新進人員，需在3個月的試用期間完成7次實習報告和7次考核，並接受為期3天教育培訓，強化新進人員的洞察力與同理心。

法務部參事林嚞慧強調，法務部推動專業心理師與社工師進入司法體系，建立柔性司法保護團隊，自2020年起全國各地檢署已進用6名公職臨床心理師、2021年起再增編公務預算佈建心理師與社工師，全國現合計69名觀護心社專業人力，法務部將持續推動並深化各項司法保護工作，「以人為出發點」，彰顯柔性司法價值。