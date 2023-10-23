高雄市政府為打造人本的交通環境，持續進行交通工程、關注行人路權，依道安會報分析顯示，設置左轉附加車道將可降低42%的側撞，交通局積極建置左轉附加車道，預計年底將達成24處，同時也致力通學步道改造，以標線型通學步道，維護學童與行人安全步行空間，提升用路人安全。

高市府持續改善交通工程，保障人車安全，提升行車效率。（圖／高雄市政府提供）

針對路口偏心左轉車道，高市府工務局已完成民族菜公路口改善工程，確保行車安全也減少左營區民族一路左轉菜公一路（北向）、民族一路946巷（南向）車輛等候時間，緩減回堵與鄰近路段擁塞情形，此外，道工處配合交通局於該路口民族一路南北向增設左轉專用車道，並搭配左轉保護時相，以保障人車安全及提升行車效率。

東光國小標線型通學步道改造完成，讓學童有步行專屬空間，安全又安心。（圖／高雄市政府提供）

在改善通學步道方面，高市府日前完成三民區東光國小通學步道改造，東光國小旁黃興路216巷全長240公尺，以往學校圍牆邊被停滿汽機車，造成學童與行人沒有空間可以步行，透過改造圍牆旁的空間成為標線型通學步道，讓學童有步行專屬空間，安全又安心，同時也感謝里長、東光國小與沿線居民的支持，共同推動道路標線改造。(高雄市政府新聞局 廣告)