台積電第三季財報。（圖／台積電官網）

台灣積體電路製造股份有限公司今（19）日公佈2023年第三季財務報告，合併營收約新台幣5,467億3千萬元，稅後純益約新台幣2,110億元，每股盈餘（EPS）2為新台幣8.14元（折合美國存託憑證每單位為1.29美元）累計前三季每股盈餘23.13元。

與去年同期相較，2023年第三季營收減少了10.8%，稅後純益與每股盈餘皆減少了24.9%。與前一季相較，2023年第三季營收增加了13.7%，稅後純益則增加了16.1%。以上財務數字皆為合併財務報表數字，且係依照金管會認可之國際財務報導準則（TIFRS）所編製。

若以美金計算，2023年第三季營收為172億8千萬元，較去年同期減少了14.6%，較前一季增加了10.2%。

2023年第三季毛利率為54.3%，營業利益率為41.7%，稅後純益率則為38.6%。

3奈米製程出貨佔台積公司2023年第三季晶圓銷售金額的6%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的37%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的16%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的59%。