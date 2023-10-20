從10月15日宣佈之後，大陸2024年國考報名迎來第6天，計畫招錄規模達3.96萬人，但隨著招錄規模擴大、競爭熱度攀升，部分競爭激烈的崗位甚至已經不只「千裡挑一」。

例如，大陸國家統計局寧夏調查總隊的寧夏調查總隊業務處室一級主任科員及以下一職，在最新國考中僅計畫招錄1人，截至19日傍晚的報名審查通過人數已達1136人、共計有1448人報名。該職位學歷要求為碩士研究生及以上，專業要求為法學類、新聞傳播學類等9類學科，對報考者服務基層專案工作經歷和基層工作最低年限無限制。

據統計，目前職位最高報名人數已超過2000人，像是大陸外交部地區業務司理工類一職，計畫招錄18人，截至19日下午5點，已共計2413人報名。

但有職位熱度上漲的同時，統計也有超過500個冷門職位仍無人問津。例如，新疆出入境邊防檢查總站的塔克什肯出入境邊防檢查站一級警長及以下一職，計畫招錄3人，但至今報名人數為0。

專業人士分析認為，熱門職位大都限制條件少，比如不限專業、學歷、基層工作年限等，報名門檻較低，但針對冷門職位，則主要原因是專業程度與條件門檻較高。