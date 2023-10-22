逢甲大學登山社一行24人登山隊伍21日從杉林溪進入阿里山鄉水漾森林，途中遭虎頭蜂群圍攻，10人被螫傷送醫，今（22）日上午又傳出有台中、新竹兩團登山客各12人，循同一路線入山，也被虎頭蜂群，共16人受傷，陸續撤退自行就醫。
今天上午8時許，嘉義縣消防局接獲報案，杉林營地往水漾森林途中，有來自台中、新竹的登山團共24人，也遇到虎頭蜂群，縣消已派遣第2梯次搜救人員上山救援。
據指出，台中、新竹團各12名登山客，新竹團有9被虎頭蜂叮到，台中團有7、8名登山客被螫，登山客陸續被救下山或自行撤退就醫。
林業及自然保育署嘉義分署副分署長李定忠表示，前往水漾森林有阿里山鄉豐山村、阿里山國家森林遊樂區林業鐵路支線眠月線、杉林溪國家森林遊樂區等入口，目前已派員在阿里山遊樂區、杉林溪園區門口、塔山車站、塔山步道等出入口，張貼「有蜂群出沒」告示，請山友注意。
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