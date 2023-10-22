又傳虎頭蜂螫人事件！逢甲大學登山社一行24人登山隊伍，昨(21日)原本預計前往阿里山鄉水漾森林，途中卻遭遇虎頭蜂群圍攻，其中6女4男遭到螫傷身體不適，隊友立刻打電話求援，嘉義縣消防局獲報後派遣5個分隊、警方、自然保育署嘉義分署22人前往救援，今凌晨近5時順利下山，並前往醫院救治。

逢甲大學登山社在水漾森林遭虎頭蜂圍攻，10男女受傷送醫。(嘉義縣消防局提供)

搜救隊抵達案發現場後立刻進行檢傷，該支登山隊伍有24人，分別是12男12女，其中6女4男等10人遭螫傷，有2名女性呼吸較為急促但意識清楚，一行人在救援隊協助下，凌晨4時49分順利下山，並將受傷10人送醫治療。

逢甲大學登山社在水漾森林遭虎頭蜂圍攻，10男女受傷送醫。(嘉義縣消防局提供)

水漾森林入口處設有警告牌。(嘉義縣消防局提供)

嘉義縣消防局呼籲，秋季登山前查詢查詢當地是否經常發生虎頭蜂螫人事件，盡量避開頻繁生事故地區。登山時穿著穿戴表面光滑、淺色的長袖衣褲及帽子，切勿使用香氛類產品，登山時避免使用具有香味的香水或化妝品，以免招來蜂群。誤入蜂巢附近時若遇數隻虎頭蜂在空中穿梭，可能無意中侵入蜂群的防禦範圍，宜盡速離開