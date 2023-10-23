大陸有名35歲的人夫，因長期在外地工作與妻子分隔兩地，某日突然接到母親電話，不斷抱怨村裡有關於媳婦在外的負面傳聞，他氣得匆匆趕回家，調閱監視器畫面，發現妻子竟然常在半夜打扮清涼外出，1個月內至少20次，丈夫驚覺恐被戴綠帽，妻子在追問下，承認自已外遇4年多了，讓丈夫當場崩潰。

根據媒體報導，大陸湖北省35歲男子，因為在家鄉賺不到錢,只好外出打天下，為了補貼家用，離鄉背井在外地工作賺錢養家4年了，獨留妻子在家陪母親生活。

某日，男子突然接到母親的電話，不斷抱怨媳婦遭到村里鄰居說三道四，傳出不少有關於媳婦的負面傳聞。

為釐清事實，男子氣得趕回老家，並調閱家裡附近監視器畫面，竟然發現妻子經常在半夜時打扮入時且穿著清涼偷偷離開家，屢次都是天亮時才回家，甚至偶爾手中還會捧著花束，1個月內至少已有20次。

男子看到悲憤不已，急著追問妻子，這時她才愧疚的承認，因為感覺孤單，在他去外地上班的4年中，偷偷交往了1位24歲的小男友。丈夫聽到妻子出軌後當場傻住，立刻提出離婚，事後又因為害怕家庭破裂會影響到孩子的未來，兩人仍在協商後續事宜。