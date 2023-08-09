李亞鵬去年和小19歲的海哈金喜結婚並育有一女，上個月坦承欠債1.7億元，為了早日還清債務，轉行直播賣茶葉，昨(8日)和愛妻合體賣火鍋料，但當天剛好是王菲的54歲生日，讓不少網友紛紛留言：「前妻生日快樂」，疑似故意調侃他刻意選在這天藉直播曬恩愛的行徑。

李亞鵬昨(8日)與小19歲嫩妻海哈金直播販售火鍋料，並附文寫下：「今日立秋，秋天的第一頓火鍋，要和愛的人一起吃，大家一起把秋膘貼起來吧」，他一口氣就直播將近12小時，而且全程精神抖擻，完全沒有疲憊的樣子，看不出來已經是52歲的大叔，此外，他也不顧自己仍積欠大筆債務，還捐赠價值25萬的物資援助災區，讓直播間瞬間人氣爆棚。

李亞鵬和愛妻合體賣火鍋料順便曬恩愛，未料當天剛好是王菲生日，引發網友揣測。（圖／微博）

李亞鵬夫妻在直播過程中，時不時有親暱的放閃舉動，恩愛模樣羨煞旁人，不過這天恰巧是他的前妻王菲54歲生日，讓不少網友質疑此行徑是否過於刻意，紛紛留言調侃：「前妻生日快樂」、「今天還是王菲的生日喔」、「真的不是故意的嗎」、「帶著新任妻子直播，竟然是前妻的生日有點巧合」、「我想問問這一齣有劇本嗎」、「還真是有點巧呀，巧合到離譜那種」。

李亞鵬去年喜獲愛女，有女萬事足的模樣，看起來相當幸福，更揭露將小女兒取名叫「李夏」，主要是與「華夏」民族有關，不過部分網友質疑李亞鵬是舊情未了，更爆料王菲15歲前的姓就是姓「夏」。