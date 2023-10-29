富功國小第1屆家長委員會代表合影(李添丁先生為紅圈者)。李添丁提供

南投縣草屯鎮富功國小民國58年設立時的外觀。李添丁提供

今年103歲的李添丁，55年前有感於南投縣草屯鎮富寮里到草屯國小就學路途遙遠，為讓鄉里子弟可有自己的學校，主動協助募集民間資金，以當時可以買6萬碗麵價格的資金協助地方創立建功國小，培育地方子弟教育至今。

李添丁說，他在日治時期出生，當時要念書必須走超過半小時的路到草屯國小就學，當時沒有柏油路，也沒有名牌運動鞋，富寮里的孩子要念書要赤腳走過石子路，一走就是20分鐘到1小時不等，相當辛苦。

當時經營製菸廠的李添丁，有感於自己讀書的辛苦，所以民國55年前聽說富寮里如果要蓋自己的學校，除了中央跟地方的預算，地方也要自籌6萬元，他說當時1碗麵賣1元，不像現在1碗麵至少就賣50元，但他依然決定跳出來主動籌募，跟大家說「目標6萬，不夠我負責！」終於讓富功國小在1969年成功建校。

為了感謝李添丁等當地士紳當年的協助創校，富功國小校長侯靖男特別前往李家感謝，感謝他當年不辭辛勞，為了籌募建校基金奔走，還取富寮里的「富」、以及眾人出錢出力協助創校有功的「功」，協助取名筆畫大吉的「富功」國小，讓富寮里的孩子不必再走20分鐘甚至1小時的路程才能到草屯，住家附近20分鐘內就可以到校輕鬆就學。

侯靖男說，目前富功國小全校有17班，李添丁老先生的子孫也都在該校就學，而該校畢業校友中第1個考上台中一中的校友李銘修，就是李添丁老先生的兒子，目前在草屯鎮經營環保事業有成，子孫相當優秀。他也代表富功國小與富寮里鄉親，感謝李老先生的善舉，造就富寮里學子就學便利，造育英才。