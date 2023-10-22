南投縣第一選區立委馬文君22日晚間在草屯鎮敦和宮舉行「反貪腐」廟口開講活動，草屯鎮長簡景賢台上直接指控「馬文君有1條罪」，這條罪就是「放尪放子」！這句話一出，讓現場民眾好揪心！

簡景賢晚間以草屯鎮大家長身分出席這場廟口開講活動，他說，10多年來唯一1個立委，從不曾住在台北，每天清晨5、6點就從埔里出門，晚上開完會第1站先到草屯，接著到中寮、國姓服務，最後1站回到埔里，已經是凌晨。

他以此跟大家報告「馬文君有1條罪，這條罪就是「放尪放子（台語發音，形容棄老公跟子女不顧）！」他說，清晨5點多，她老公跟孩子都還在睡，半夜回家已經凌晨，孩子老公也已經睡了，「這條我們就認罪！」

簡景賢說，馬文君從吳敦義前副總統接棒立委後，就認真打拼烏溪線，日夜都在拚戰，這種優秀立委，一定要支持！

他並強調，南投就是以和建縣，是最和氣的縣市，要打一場最和氣的選舉，不是要對戰的選舉，「南投人絕對唾棄相罵的選舉」，他深信大家都是一樣的心情，希望這次也一樣可以和平選舉，讓馬文君順利當選。

鎮長簡景賢發言時，站在身邊的馬文君一度紅了眼眶，強忍淚水以深深一鞠躬感謝現場民眾力挺，也感謝鎮長的疼惜，她說為了南投鄉親，再多無理無情的攻擊她都會勇敢面對，回報鄉親對她的信任與支持。