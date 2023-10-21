副總統、民進黨參選人賴清德（前排右3）21日下午出席後援會成立活動時，再批國民黨立委馬文君是不關心台灣安全的人。（呂健豪攝）

副總統、民進黨總統參選人賴清德今（21）日下午出席「全國工程界賴清德後援會成立大會」，他除了感謝過去工程界在2016年台南大地震時，土木技師團隊在場指導救災、拆除任務，讓救災工作得以順利完成，再度批評國民黨立委馬文君揚言刪除、凍結國潛艦國造預算，並聲稱「這些不關心台灣安全的人」的意見跟行為才是人民更要了解、注意的地方，呼籲明年1月13日大家一定要出來投票支持民進黨。

賴清德表示，在這場選舉當中，工程界如此團結合作，一定可以發揮最關鍵的力量，而自己也不是第一次受到工程界的幫忙，在2016年的台南大地震時，維冠大樓倒榻，許多民眾受困在斷垣殘壁之中，幸得土木技師團隊指導，讓就在工作能在8天7夜的時間當中順利完成，所有受困者不論生還是罹難都能順利尋獲，而今天工程界組成後援會，未來建設國家也要靠大家幫忙。

賴清德說，這幾十年來，工程界在建設國家有很大的貢獻，所以今天要跟大家約定，共同承擔建設國家的重責大任，因為建設國家就跟蓋房子、造工廠一樣，團隊從規畫設計到發包動工，需要多少各行各業的人幫忙，而在蔡英文總統領導之下，建設國家的團隊已經有現成的，未來若是當選，要推動未來願景及國家希望工程，希望建設和平民主、創新繁榮及公益永續的台灣。

「可以比較一下，在這次參選總統的各組人馬當中，誰背後的團隊更加齊全、完整？我們的最齊全！」賴清德自信滿滿強調，在參選第一場記者會公布三大智庫，背後有200多名專家學者，加上蔡總統的執政團隊，代表我們已經做好準備，當選之後就要挽起袖子馬上進入建設國家行列。

賴清德也說自己過去受到台南市民的疼惜栽培，有機會擔任國大代表參加修憲，讓台灣更加民主化，而在擔任4屆立委過程中，不論民進黨在野或執政，都有機會擔任幹事長，率領黨團了解國家如何運作，也協助行政院推動各項政務，因此對國家政策及運作都要非常清楚，甚至後來受蔡總統信任，擔任行政院長在第一線推動國政，主要工作就是經濟建設還有前瞻基礎建設的推動。

從各種台商回台投資及協助中小企業的專案，並積極檢討水電、土地、人力及人才不足的問題，所以從海外回台投資的金額超過2兆新台幣，創造超過14萬個工作機會，失業率也降低到3.6至3.7，「這樣的經濟建設相信大家看得到、感受得到」，將來也會繼續推動下去。

最後，賴清德再提過去陳水扁執政時期，軍購案遭國民黨在國會杯葛69次，導致最後無法順利取得美國的軍售，所以才有了目前的潛艦國造，因為當時國會沒有過半，所以非常辛苦，當時擔任幹事長，必須不斷拜託在野黨立委，但是沒有用，因為政黨立場的不同，「如果有用，今天就不用自己去建造潛水艇！」

賴清德說，蔡英文總統上任後希望推動國防自主，一方面增加國防、國安的力量，另一方面帶動產業發展，但就在我們快樂迎接第一艘原型艦下水的時候，國民黨立委馬文君竟在立法院提案要刪除、凍結潛艦國造第二期的預算，甚至涉嫌將國防機密給第三國，批評她們是「不關心台灣安的人」，他們的意見、行為才是國人更加要注意了解的，所以呼籲民眾在明年投票日，一定要出來投票，除了支持自己當總統之外，在選區立委及政黨票，也要支持民進黨，才能讓國會順利過半。