目前南韓KOSPI指數上漲0.53%，報2,314.99點。

本周市場將緊盯聯準會的利率決定。日本和英國央行也將在本周召開貨幣政策會議。此外，包括南韓的出口數據和美國的非農就業報告等國內外重要經濟數據，也將是市場關注焦點。

在重磅股方面，晶片大廠三星電子暫漲0.45%，SK海力士漲1.43%，電池製造商LG Energy Solution漲2.38%。

現代汽車跌1.14%，其關係企業起亞汽車跌2.13%，網路巨頭Naver漲0.70%，即時通平台Kakao漲0.79%。

韓亞航空（Asiana Airlines）大漲12.34%，其董事會開會決定是否出售旗下貨運業務，投資人看好韓亞航與大韓航空（Korean Air Lines）的合併計畫將持續推進。

外資盤中賣超韓股450億韓元。

韓元漲0.34%，報1,351.3兌一美元。