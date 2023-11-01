南韓國情院今天在國會情報委員會非公開國政監察會議報告指出，北韓軍事偵察衛星第3次發射準備工作已進入最後階段，看來已接受俄方技術專家指導，預期成功機率將大大提升。

南韓執政黨國民力量國會議員劉相凡向媒體轉述國情院報告內容，表示就目前掌握情資，北韓近期正在進行引擎檢查等最後準備工作。嘗試發射軍事衛星兩次皆失敗後，平壤當局原本表示會在10月進行第3次發射，但未如期進行。

雖然國情院預期北韓這次發射衛星成功可能性提升，但在技術與資金不足的狀況下，仍未掌握洲際彈道飛彈（ICBM）再進入大氣層及搭載多彈頭等技術。

國情院表示，北韓自8月初起10多次利用船隻或輸送機，向俄羅斯在烏克蘭的戰事提供砲彈等各種武器，輸出砲彈推測超過100萬發，大概可供俄羅斯在戰爭中使用2個月以上。當局也掌握到，北韓10月中曾派遣以砲彈專家為主的專家團前往俄羅斯。

除烏克蘭外，北韓領導人金正恩近期也指示擬定對巴勒斯坦提供全面支援的方案，貌似意圖利用以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團的戰事達成某些目的。當局調查顯示，平壤當局過去也曾向哈瑪斯提供砲彈及反坦克武器，可能持續向第三世界武裝團體販售軍武。

為了籌措發展核武、支援俄羅斯軍需物資的資金來源，北韓國內的走私及掠奪人民財產的狀況更加惡化。國情院資料顯示，今年以來從北韓走私出口的金塊量從去年的500多公斤大增至1800多公斤，相當於1.1億美元規模（約新台幣33億元）。