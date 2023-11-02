韓國聯合參謀本部（JCS）2日表示，除了炮彈以外，北韓可能已向俄羅斯提供可攜式防空飛彈和短程彈道飛彈等軍事裝備，以換取衛星、核武等相關技術。

韓聯社今天引述軍方消息人士說法報導，據推測，北韓向俄羅斯提供的軍事裝備和武器包括兩國規格相通的122毫米火箭彈、152毫米炮彈、T系列戰車炮彈，還有火箭炮、野戰炮、步槍、機關槍和迫擊炮，以及可攜式防空飛彈、反坦克飛彈與短程彈道飛彈等。

消息人士稱，據估計目前已有2000多個貨櫃從北韓羅津港運往俄國。如果這些貨櫃全數裝載122毫米火箭彈，總數將超過20萬枚；若貨櫃內都是152毫米炮彈，總數則將超過100萬枚。

南韓方面掌握的資訊顯示，北韓的貨櫃規格長6公尺、寬2.5公尺，屬於小型貨櫃。

另據韓國KBS新聞報導，消息人士透露，自去年中旬開始，南韓就已發現北韓援助俄羅斯武器的跡象。今年8月、即北韓最高領導人金正恩訪問俄羅斯前，雙方透過海路進行的軍火交易也變得更加頻繁。

據統計，在今年8月至9月間，每週都有1艘貨櫃船往返北韓與俄羅斯，10月後，每隔3、4天就有3、4個船班往返兩地，貨櫃出現的地區涵蓋羅津、平壤附近等北韓全境。

美國白宮10月13日發布的衛星影像顯示，多艘貨櫃船在羅津港和俄羅斯杜奈港（Dunai）之間穿梭；烏克蘭情報部門9月13日也稱北韓正向俄羅斯提供武器彈藥。

消息人士指出，這證明早在金正恩訪俄前，兩國已就軍事合作方案的某些部分達成協議。

聯合參謀本部認為，預計北韓料將可從俄方獲得衛星與核技術轉讓，以及戰機或相關零組件、防空系統支援，俄方繳獲的西方武器等，作為軍援的回報。