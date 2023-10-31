一年一度的雙十一購物節即將到來，大家不妨趁著促銷檔期一次採買日常所需的文具用品，但看著琳瑯滿目的商品，要怎麼挑選不僅好看又實用的文具呢？文具達人Zoe現在來幫忙解決這個問題，推薦優質的利百代文創文具組，一一介紹特色好用的產品給大家！

首先針對親子族群，小孩最喜歡有趣又吸引眼球的東西，外觀獨特的文具絕對能成為孩子們的心頭好。「弗魯特家族車車鉛筆組」別具巧思，外觀呈現可愛的車車造型。打開後車廂，裡面裝載著6支適合低年級學童使用的大三角桿椴木鉛筆，並經過抗菌珠光處理，即便小朋友喜歡咬筆桿也無需擔心。組合中還附有非PVC材質的安全無毒抗菌橡皮擦和三合一削筆器，適用於圓桿、三角桿和六角桿，攜帶方便，讓文具隨時可用。

學生族群在寫作業或應付考試時，一支好寫又不易滾動的鉛筆至關重要。緊張時刻如果鉛筆不小心滾落桌下就尷尬了！「廿四節氣秋季鉛筆組」是六角形的筆桿，放在桌上不易滾動，十分穩固。採用軟硬適中的2B筆芯，易書寫且耐用。這系列鉛筆推出眾多主題組，例如「神明保庇鉛筆組」，內含土地公、文昌帝君、關聖帝君、月下老人等神明造型鉛筆。考試時，可以使用文昌帝君筆保佑取得好成績。還有「台灣小吃鉛筆組」和「台灣水果鉛筆組」等擁有在地特色的款式。組合內除了鉛筆，還附有詳細介紹鉛筆的小冊子，讓您可以同時學習更多知識。

圖/利百代提供

如果覺得以上介紹的鉛筆不夠特別，再介紹一款驚喜破表的「籤筆」，紅色的筆筒內都是遊戲幸運籤詩鉛筆，選筆時就像抽籤一樣，這組已經超越文具等級，趣味性滿分！說到有趣的文創文具設計，「石頭筆擦」也很可愛，石頭筆擦們可以像花蓮七星潭鵝卵石般疊高高，疊石頭筆擦的時候可以訓練專注力跟冷靜度，材質則是使用PVC安全無毒抗菌塑膠擦，不含會危害人體荷爾蒙的可塑劑，可以說是非常可愛又安全。

圖/利百代提供

文具達人Zoe私心最喜歡的是美術課必備的「馬卡龍色鉛筆」，筆桿採用利百代專利水性漆塗料很環保，不使用油性漆，沒有有毒的化學揮發物，小孩畫畫時接觸完全不會有健康疑慮，這套色鉛筆不只安全，色系也是近期最流行的馬卡龍粉嫩色系，直接收買Zoe的心。

利百代的文創文具，不僅造型可愛還很安全，大家對於要怎麼採購文具心裡應該都有譜了，照著清單準備好，保證讓你變成人氣王，做作業也會更有動力喔！