宜蘭一艘賞鯨船日前疑似遭國軍迫砲靶彈擊中，國防部今天公布漆體檢驗結果，顯示船漆成分為鋇、鉛、鉻，並不含彈漆成份裡負責阻燃耐熱的「銻」，依據相關數據，顯示迫砲靶彈並未擊中賞鯨船身。

國軍20日下午在宜蘭大福沙灘對海實彈射擊時，當地一艘賞鯨船疑似遭砲彈擊中船舷。

國防部今天舉行例行記者會，軍備局獲得管理處長李健青少將指出，軍備局21日至現場採樣簽封，並送國家認證的「台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室」檢驗，依據30日公布的檢驗報告，船漆成分為「鋇、鉛、鉻」，但不含迫砲靶彈上負責阻燃耐熱的「銻」，兩者屬於不同漆種。

李健青指出，數據顯示，迫砲靶彈並未碰觸船身，同時，比對海巡、海軍的雷達軌跡，賞鯨船當時並未進入射擊管制區內。

根據國防部公布的資訊顯示，軍備局大福兵試場9月18日發布10月射擊通報，公告10月20日對海面管制區實施射擊，當天下午2時至下午4時30分，單位對管制區實施雷達掃瞄，確認無船隻後，射擊120公厘迫擊砲假彈（內無炸藥）。