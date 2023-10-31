台中市某國中三年級的洪姓學生，疑因不滿校方不讓他參加畢業旅行，故意教唆其他學生持空氣槍、打架並拍成影片PO網，想藉此破壞校譽。教育局表示，學校配合警方調查，掌握共2位已畢業學生及4位在校生涉案，經查影片中空氣槍及手電筒為校外人士提供。

教育局表示，昨放學後，台中市某國中學校人員接獲轄區員警通知，疑似有學生在校外鬥毆，學校立即配合警方調查並掌握共2位已畢業學生及4位在校生涉案，同步進行校安通報，也配合警方調查提供監視錄影畫面。

昨晚間涉案學生及其家長隨即到派出所接受警詢筆錄，校方也立即前往派出所關心了解；經查影片中空氣槍及手電筒（非電擊棒）為校外人士提供，該生於校外持空氣槍部分，警方已進行偵辦，學校也會針對該生違反校規部分研議懲處。

有關學生疑似被禁止參加畢業旅行而出現脫序行為，教育局說明，據學校表示考量該生常有失序、不服管理的行為，經評估恐有影響校外安全之疑慮，經校方、班級導師及該生家長討論後，認為該生以不參與戶外教育為宜；戶外教育期間，校方依台中市國民中小學戶外教育活動注意事項規定，規畫未參與學生在校集中輔導，後經家長申請該生於戶外教育期間請假在家自行輔導。