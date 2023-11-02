詠業科技於1日舉行線上法說會，新產品出貨漸有成效，同時客戶庫存水位漸低提升拉貨力道，詠業第3季合併營收為4.12億元，季增14%，年增24%，營業毛利為1.65億元，季增30%，年增33%，在合併營收增長，產能亦有效提升下，單季合併毛利率回升至40%，稅後盈餘7549萬元，季增45%，年增56%，單季每股盈餘為1.61元。

詠業今年前3季合併營業收入為10.85億元，營業毛利為4.04億元，營業利益1.73億元，歸屬於母公司業主淨利1.69億元，每股盈餘為3.61元。

詠業表示，目前整體市場前景仍然保守，客戶庫存水位雖有下降，但客戶對於未來經濟動能信心不足，市場及終端消費力道不振，接單趨於保守，預估第4季營收較為保守。

就各產品來看，詠業科表示，公司將繼續推廣高精準定位天線、低軌道衛星地面接收站與5G毫米波通訊的天線模組、智慧水中浮標、液位傳感器及流量計的開發與應用等新產品及新應用，目前天線產品在車用感測應用方面已獲客戶承認，在壓電超音波產品方面，應用於空氣及水中之產品也已進入數家客戶進行測試。

至於低軌衛星及5G毫米波天線持續與工研院技轉共同開發新產品中亦已完成4*4陣列相控天線模組，未來持續開發8*8與32*32陣列相控天線模組。