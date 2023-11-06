NB傳統旺季來臨，且蘋果新機微型沖壓件出貨放量，優群第3季合併營收為8.93901億元，季增24.53%，創下單季歷史新高，營業毛利為4.45863億元，季增49.67%，單季合併毛利率為49.88%，季增8.38個百分點，亦是單季歷史新高，營業淨利為2.83028億元，季增73.67%，單季營業淨利率為31.66%，季增8.96個百分點，稅後盈餘為2.87億元，季增82.23%，單季每股盈餘為3.19元。

優群前3季合併營業收入為22.02億元，營業毛利為9.93億元，單季合併毛利率為45.1%，營業淨利為5.6億元，稅後盈餘為5.39億元，每股盈餘為6.01元。

優群將於11月8日舉行法說會，在逐漸邁入淡季下，優群預估，第4季將依往例較第3季下滑，法人預估，優群今年第4季將較第3季下滑約10%，全年獲利可望創下歷年新高。