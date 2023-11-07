原訂今年初上路的《通訊診察治療辦法》爭議多時，衛福部長薛瑞元昨透露，預計下周就會公告，明年4月上路。基層醫師擔憂，擴大適用對象後，資訊能力強的大醫院恐會將病人吃下，違反分級醫療精神。衛福部長薛瑞元說，已與醫院、診所做過討論，未來會將慢性病患使用通訊診療依附在健保的計畫之下，包括社區醫療、代謝症候群計畫等，這些計畫主要的執行單位就是診所。若病患仍選擇大醫院，接受通訊診療則需自費。

衛福部去年底完成《通訊診察治療辦法》修正草案預告，將適用對象擴大，包括慢性病患、安寧病人、行動不便者、傳染病和災害對象、旅外國人均適用視訊診療，該草案今年1月底預告期滿，原訂年初就可上路，但因出現爭議，延宕至今。薛瑞元昨表示，衛福部已針對可能有問題的部分進行溝通，目前已取得共識，預計11月中旬就會公告，明年4月上路。

基層醫療協會理事長林應然表示，疫情期間的視訊診療是不得已的，疫情結束後，新冠肺炎也已恢復常態，必須親自診斷。視訊診療不是正常醫療，他不反對偏鄉地區、行動不便者使用，但不應該「正常化」，開放慢性病患等人使用。醫師還是要親自接觸，才能聽診、觸診，做出病情的判斷。

若要廣泛推動視訊診療，林應然擔心，一般的診所恐怕沒辦法做，一定要財團、大型醫院才有設備，而大醫院可能會挾持設備，將所有病人攔下。本來嚴重疾病才需到大醫院就醫，最後恐怕變成「一條龍包下」，違反分級醫療精神。此外，視訊診療時的身分鑑定也是個問題，他呼籲衛福部勿將視訊診療普遍化。

新光醫院副院長洪子仁則認為，通訊診療是全球趨勢，不至於讓大、小病都往大醫院跑。明年開放慢性病使用，可以得到病情的診視之外，也可以線上支付，由藥師送來，以此避免長期穩定的患者舟車導論到醫院就醫，不僅讓民眾方便，也符合聯合國的永續精神。

洪子仁說，台灣和國外不同的是，台灣的就醫可進性非常高，大部分民眾還是希望面對面就醫，這是台灣民眾的個人習慣。在台灣發展視訊診療，可能只有慢性病患、機構住民、受刑人等特殊情況之下有需要。

面對基層醫師的有憂心，薛瑞元表示，「這就是為什麼到現在才要公告」。這段時間衛福部找了醫院、診所討論，做了決定。有異議的部分在於慢性病照顧，原來是寫的是「用藥照顧」，我們把長期用藥拿掉，不強調是用藥照顧，因為這是藥師的範圍。

另外，薛瑞元表示，慢性病患範圍過大，基層診所也擔心，資訊能力強的大醫院會把病人搶走，後來衛福部與醫界得到的共識是，把慢性病患使用通訊診療依附在健保的計畫，包括社區醫療、代謝症候群的計畫等。在這計畫之下，如患者有慢性病照顧的需求，即可提供通訊診療，這些計畫主要的執行單位就是基層醫療機構，也就是診所。若慢性病患選擇大醫院，就需要自費。

薛瑞元說，民眾在健保的計畫中接受通訊診療服務，是由健保支付給醫療院所。健保署也會協助基層診所進行設備升級，已有科技計畫在執行中，會將診所的醫療資訊系統（HIS）雲端化，目前有2個要談的，包括尋找能提供雲端服務的業者，並要求基層的HIS系統廠商能配合。至於未來的藥品物流、配送，已經有在討論，實際上的操作要涉及到人力，藥師如何配送，要實際操作才能知道。