權值股部分，台積電開高震盪，最高達555元，成功站上半年線，一度貢獻大盤逾40點；聯電(2303)開低震盪跌逾1%，力拚守穩5日線支撐；聯發科天璣9300正式發表，開高走高上揚逾1.5%，最高達899元，距離900元大關僅剩臨門一腳；鴻海(2317)則是震盪走低，跌幅在0.5%~1%。

生技股今日點火，安克(4188)、中天(4128)、合一(4743)攻上漲停，東生華(8432)大漲逾7%，博晟生醫(6733)一度勁揚逾6%。

IC設計股今則有個股的強勢演出，達發(6526)在聯發科增加持股力挺下，股價大漲7%，晶相光(3530)漲幅6%，迅杰(6243)、揚智(3041)、創見(2451)、立積(4968)等也均大漲演出。

旅展落幕，觀光股多頭不滅，寒舍(2739)、夏都(2722)攻上漲停，富野(2736)觸漲停，雲品(2748)、亞都(5703)稍早漲幅5%，五福(2745)、六福(2705)齊揚。

分析師表示，近期台股出現較明顯反彈，技術面也已站穩月、季線之上，籌碼面外資在今年以來累積雖依舊呈現賣超，但近期有開始回補的動作，加上年底作夢行情，以及臨近大選等因素，短期仍有操作之空間在。族群來看，可留意近期公布第三季財報表現不錯之個股，電子族群可留意AI族群及報價落底回升的記憶體族群，傳產則持續留意綠能概念股。整體來說，國際利空暫時淡化，可找尋具題材、第三季財報佳之族群布局。