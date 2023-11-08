本月6日百萬YouTuber「Joeman、九妹」（本名：翁雋明）涉嫌持有第二級毒品大麻，遭新北市刑大搜索逮捕，被依違反毒品罪移送新北地檢署偵辦，複訊後Joeman無保請回，此消息立刻震驚社會引發討論；對此網紅律師「雷丘律師就決定是你了」日前也在粉絲團提到，Joeman若要減輕或免除其刑，「在毒品案件中，供出上游可是比抄佛經有用多了」。

網紅律師臉書粉絲團「雷丘律師就決定是你了」6日發出一篇貼文，並在留言區寫下，雖然自己不算Joeman粉絲，但認為Joeman的3C企劃做得滿認真，身為科技肥宅的他要敗家時，也會當作參考之一，自己也算是觀眾。

對於Joeman涉毒一事，他寫下《3秒鐘法普》，並提到，「基於毒品可能對個人和社會的危害甚鉅，所以《毒品危害防制條例》裡對於各種行為態樣，例如製造販賣、意圖販賣而持有、強迫他人施用、引誘他人施用、轉讓、自己施用、持有，處罰規定均不同」。

他舉例，若自行施用只處罰第一級和第二級毒品，第三級和第四級毒品的施用「刑法不罰」；然而，大麻是屬於第二級毒品，因此持有大麻可處兩年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金，施用大麻可處三年以下有期徒刑。

但若自用毒品（持有或是施用）的處罰規定並不重，而這類案件，比較要注意的是「是否真的是『自用』」。如果被認為是「意圖販賣而持有」或是有引誘他人施用、轉讓嫌疑，那刑責程度就變重了。

他還表示，「大家期待的『看守所對決』、『牢房對決』、『會客菜對決』可能不會發生…」，因此自己才認為這是一場「律師對決」，他指出，因《毒品危害防制條例》第17條第1項規定，供出(上游)毒品來源，讓檢警偵破其他正犯或共犯者，得以減輕或免除其刑，依照這規定不只可減輕、甚至有機會免除其刑，因此「在毒品案件中，供出上游可是比抄佛經有用多了」，並認為Joeman該負的法律責任也是得要負責。