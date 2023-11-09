華爾街股市一些科技股走高，加上日圓兌美元匯率走貶，日本東京股市今天受到提振收高。

日股基準日經225指數收漲479.98點，或1.49%，來到32646.46點。東證股價指數收漲29.17點，或1.26%，來到2335.12點。

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