受美國科技股漲勢激勵 日股收高 15:392023/11/09 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華爾街股市一些科技股走高，加上日圓兌美元匯率走貶，日本東京股市今天受到提振收高。(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華爾街股市一些科技股走高，加上日圓兌美元匯率走貶，日本東京股市今天受到提振收高。 日股基準日經225指數收漲479.98點，或1.49%，來到32646.46點。東證股價指數收漲29.17點，或1.26%，來到2335.12點。 《日股》日本股市3日休市1天 《日股》日經收高1.27% 周線下跌 《韓股》韓股小紅 LG Energy、浦項鋼鐵收高 #日股 #收高 #26 #46 #美國科技股 也許您會感興趣 推薦閱讀 《美股掃瞄》Fed維持利率不變＋看好升息結束 美股收高 08:482023/11/02 財經 《日股》美股疲弱 日經跌1% 16:392023/10/30 財經 《日股》買盤大舉回流 日經強漲2% 12:382023/11/01 財經 《美股掃瞄》美股三大指數收高 月線連3黑 08:382023/11/01 財經 《日股》開盤買到收盤 日經狂漲2.4% 16:382023/11/01 財經 《日股》觀望美日央行決議 日股早盤跌逾1% 12:282023/10/30 財經 111年度全國科技動態調查 國科會：研究人員趨向高齡化 13:272023/10/31 生活 影》緊追SpaceX！陸民營公司「可回收火箭」成功起降 22:412023/11/03 軍事 華新科飆漲 觀光類股擁題材 台股早盤開高 10:332023/11/01 財經 《日股》日股狂飆770點 3萬3有壓 12:082023/11/06 財經 日月光攜手大學培育重點人才 接軌半導體產業 14:172023/11/01 財經 《美股掃瞄》科技股慘跌 那指深陷修正區 08:382023/10/27 財經 《台北股市》消費性電子旺季加持 台美成長股先蹲後跳 13:182023/11/06 財經 陸商務部長會見美光總裁 籲遵守大陸法律法規實現更好發展 16:552023/11/03 兩岸 日本基金申購火熱 元大日本龍頭企業基金規模衝400億 16:312023/11/07 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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